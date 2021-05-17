بِالفيديو: جدل حول نقل رونالدو لِسياراته الفارهة من إيطاليا

استعان بِشركة برتغالية مُختصّة

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل، بعد أن لجأ إلى جلب شاحنة لِنقل سياراته من مدينة تورينو الإيطالية إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

حدث ذلك سهرة الأحد، حيث استعان رونالدو بِشركة برتغالية مختصّة في نقل المركبات، استنادا إلى ما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الإثنين، التي أشارت إلى أن مهاجم فريق جوفانتوس يملك سبع سيارات فارهة. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وتوقعت الصحافة المحلية ومراقبون للشأن الكروي الإيطالي، أن يكون نقل السيارات مُؤشّرا على اقتراب موعد ترك رونالدو لِنادي جوفانتوس، خاصة وأن الفريق يتموقع خامسا في جدول الترتيب قبل جولة واحدة فقط عن إسدال ستار منافسة “الكالتشيو”، وبِالتالي لن يُشارك في رابطة أبطال أوروبا نسخة 2021-2022. فيما رفض بعضٌ آخر هذا التفسير، وقال إن النجم البرتغالي اعتاد على نقل سياراته مطلع كلّ صائفة، حيث ينتهي الموسم وتبدأ العطلة السنوية.

وكانت الصحافة الإيطالية قد ذكرت مؤخّرا بِأن رونالدو طلب من مدير أعماله ومواطنه خورخي مينديز بِالبحث عن فريق جديد له، فيما أكّدت والدة النجم البرتغالي دولوريس أفيرو، بِأنها ستقنع نجلها بِالعودة إلى البلاد، وتمثيل ألوان الفريق المحلي سبورتينغ لشبونة، الذي شهد معه بداية المشوار الكروي الاحترافي.

ويرتبط المهاجم كريستيانو رونالدو (36 سنة) مع نادي جوفانتوس بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2018 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2022.