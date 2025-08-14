بِالفيديو: جزائريان يُبدعان في النادي المصري

انطلق اللاعبان الدوليان الجزائريان منذر طمين وعبد الرحيم دغموم بِقوّة، مع فريقهما الجديد النادي المصري.

وكان المهاجم طمين (23 سنة) قد ترك في جويلية الماضي فريق شباب قسنطينة، وانتقل إلى النادي المصري لِثلاثة مواسم. بينما يلعب زميله دغموم لِنفس الفريق منذ صيف 2022 ولِمدّة خمسة مواسم، قادما من وفاق سطيف.

ولعب طمين للمنتخب الأولمبي، مثلما هو الشأن لِدغموم (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة) الذي ارتدى أيضا زي المنتخب المحلي.

وسجّل طمين مساء الخميس أوّل هدف له، في ثاني مباراة رسمية مع النادي المصري.

وفاز النادي المصري بِنتيجة (0-3) خارج القواعد على فريق الجيش، في مباراة الجولة الثانية من عمر البطولة المصرية للموسم الجديد.

وأمضى طمين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 52، يُضاف إلى تمريرة حاسمة في الجولة الأولى، خلال الفوز (3-1) على الزائر اتحاد الإسكندرية.

وجاء الهدف بعد تمريرة حاسمة من دغموم (الفيديو). الذي افتتح عدّاد التمريرات الحاسمة، بعد توقيعه هدفَين في الجولة الأولى.

ويُدرب النادي المصري التقني التونسي نبيل الكوكي، بعد أن أشرف على وفاق سطيف.

وانفرد النادي المصري بِالصدارة حيث يجمع 6 نقاط، ويشغل فريق الجيش الرتبة الـ 17 بِنقطة واحدة.