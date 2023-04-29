بِالفيديو: جزائريون يُوظّفون أغنية رومانية للسّخرية من لقجع وطائرته

وظّف جزائريون أغنية بِاللّغة الرّومانية للسّخرية من رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع، الذي اضطرّ إلى أن يستأجر طائرة لِشركة جوّية تنتمي إلى هذا البلد الأوروبي الشرقي.

وظلّ لقجع يصيح فوق كلّ أسطح بلاد مرّاكش، بِأن “الخطوط الملكية المغربية” هي النّاقل الجوّي الرّسمي لِكلّ منتخبات بلاده. قبل أن يُلوى ذراعُه وعنقُه، ويستأجر طائرة لِشركة رومانية، استقلّها وفد منتخب بلاده للأشبال في سفريته إلى الجزائر.

ونعود إلى الأغنية الشهيرة، فعنوانها “دراغوستا دن تي”، أدّتها فرقة مولدافية بِاللّغة الرّومانية، منذ نحو أكثر من عشرين سنة. ويُظهر فيديو كليب ثلاثة شبّان يركضون للحاق بِالطّائرة (التغريدتان الثانية والثالثة المُدرجتان أدناه)!