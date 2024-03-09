بِالفيديو: جماهير المولودية تُخرّب جزءا من مدرّجات ملعب البليدة

أقدم بعض أنصار فريق مولودية الجزائر مساء السبت على أعمال مشجوبة، فوق مدرّجات ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة.

ورغم أن فريقهم نافس ناديا مغمورا من الدرجة الثالثة (شباب الزاوية)، وكان بِصدد عبور محطّة مبكّرة في مسابقة الكأس (الدور الـ 16)، إلّا أن تصرّف أنصار مولودية الجزائر بدا جليّا وأنه مُستنكرا. حيث قام بعضهم بِتخريب كراسي المدرّجات ورميها فوق أرضية الميدان (الفيديو).

ومعلوم أن ملعب البليدة أُغلقت أبوابه في ربيع 2022 للترميم، وأُعيد افتتاحها في الفترة الأخيرة فقط.

ويبقى التساؤل عن دور إدارة نادي “العميد”، في قدرتها على التحكّم وتأطير أكبر قاعدة جماهيرية في البطولة الوطنية. علما – وهذا ليس اكتشافا للبارود – أن الفريق يبتلع ميزانية خرافية.