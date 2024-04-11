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رياضة

بِالفيديو: جناح فاخر لِمحرز في “حديقة الأمراء”

علي بهلولي
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بِالفيديو: جناح فاخر لِمحرز في “حديقة الأمراء”
الأرشيف

عاد النّجم الجزائري رياض محرز إلى مسارح رابطة أبطال أوروبا، أقوى وأمتع المنافسات على مستوى الأندية في العالم.

وكان الجناح محرز قد ترك هذه المسابقة في منتصف العام الماضي، حينما نال اللّقب القارّي مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. ثمّ انتقل إلى فريق الأهلي السعودي.

وحضر محرز سهرة الأربعاء مباراة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه نادي برشلونة الإسباني، بِرسم ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وخُصّص للقائد السّابق لـ “مُحاربي الصّحراء” جناح فاخر، في المنصّة الرّئيسة لِملعب “حديقة الأمراء” (الفيديو).

وفي سياق ذي صلة، نشر اللاعب الدولي الألماني ذو الأصول التركية إيلكان غوندوغان تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، يظهر فيها رفقة محرز، وكتب: “سعيد بِرؤيتك يا أخي”. بعد أن مثّلا مع بعض ألوان نادي مانشستر سيتي ما بين صيفَي 2018 و2023.

وساهم متوسّط الميدان غوندوغان في فوز فريقه برشلونة بِباريس (2-3)، حيث وزّع تمريرة حاسمة أثمرت بِالهدف الثالث والأخير.

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