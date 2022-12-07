بِالفيديو: “جيش” من المُصوّرين الصحفيين يتدافعون لِتخليد ملامح رونالدو!
أحدث نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو مرّة أخرى ضجّة، بعد أن تركه الناخب الوطني فيرناندو سانتوس احتياطيا في مباراة سويسرا.
ولم يمنح سانتوس فرصة اللّعب للمهاجم رونالدو، حتى تأكّد بِأن منتخب البرتغال أوشك أن يحصد فوزا ثقيلا، واقترب من محطّة ربع نهائي كأس العالم 2022 بِقطر.
وهرول “جيش” من المُصوّرين الصحفيين خلف أو أمام رونالدو سهرة الثلاثاء لِتخليد اللّحظة، المُتمثّلة في الإمساك على ملامح قائد منتخب البرتغال وهو يتقبّل قرار الجلوس احتياطيا! عِلما أن ابن جزيرة ماديرا – البالغ من العمر 37 سنة – عُهد عنه أنه يمتلك شخصية عنيدة مُثقلة بِالكبرياء.
وتكرّر هذا المشهد طوال تظاهرة كأس العالم 2022، رغم أن رونالدو فقد شيئا ما من مستواه الفني الذي عُرف به قبل سنوات خلت.
Esto es una locura 🤯 @Cristiano 🐐👑🇵🇹
VIVA #CR7𓃵
VIVA #Best
VIVA #GOAT𓃵
VIVA #CR700𓃵
VIVA #Ronaldo#CR7𓃵 #CristianoRonaldo #Ronaldo #VIVARONALDO #Portugal #GOAT𓃵 #Bicho #CR700𓃵 #FIFAWorldCup @eliamvl2 #FIFAWorldCupQatar2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/ifmOQHClmv
— Elia Maria VL 𓃵 (@eliamvl1) December 7, 2022
Intanto i fotografi presenti in Portogallo-Svizzera, mentre i calciatori portoghesi cantavano l’inno in campo, hanno preferito concentrarsi su altro.
Dimmi che Ronaldo è in panchina senza dirmi che Ronaldo è in panchina.#Ronaldo #Cr7 pic.twitter.com/0GiI6sHMox
— CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) December 6, 2022
A big Goat… #Ronaldo #Portugal #WorldCup2022 #Qatar pic.twitter.com/TCmcSvtNyd
— Jack (@Jay_gram1) November 29, 2022
All eyes on Ronaldo.
Goat🐐#Ronaldo #CR7𓃵 #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/opme5wiEcI
— Foot family ❤️⚽⚽ (@NdiayeOg_123) November 28, 2022