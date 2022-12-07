بِالفيديو: “جيش” من المُصوّرين الصحفيين يتدافعون لِتخليد ملامح رونالدو!

أحدث نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو مرّة أخرى ضجّة، بعد أن تركه الناخب الوطني فيرناندو سانتوس احتياطيا في مباراة سويسرا.

ولم يمنح سانتوس فرصة اللّعب للمهاجم رونالدو، حتى تأكّد بِأن منتخب البرتغال أوشك أن يحصد فوزا ثقيلا، واقترب من محطّة ربع نهائي كأس العالم 2022 بِقطر.

وهرول “جيش” من المُصوّرين الصحفيين خلف أو أمام رونالدو سهرة الثلاثاء لِتخليد اللّحظة، المُتمثّلة في الإمساك على ملامح قائد منتخب البرتغال وهو يتقبّل قرار الجلوس احتياطيا! عِلما أن ابن جزيرة ماديرا – البالغ من العمر 37 سنة – عُهد عنه أنه يمتلك شخصية عنيدة مُثقلة بِالكبرياء.

وتكرّر هذا المشهد طوال تظاهرة كأس العالم 2022، رغم أن رونالدو فقد شيئا ما من مستواه الفني الذي عُرف به قبل سنوات خلت.