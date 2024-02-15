بِالفيديو: حاج عيسى لاعبا ومدرّبا

اقتحم اللاعب الدولي الجزائري السّابق الأزهر حاج عيسى مجال التدريب، في مجال كرة القدم.

ويُمارس حاج عيسى (40 سنة في الـ 23 من مارس الحالي) نشاط التدريب، بِالموازاة مع بقائه لاعبا في منصب متوسّط ميدان هجومي. وذلك في صفوف نادي أمل مروانة (ولاية باتنة)، الذي ينشط في بطولة الدرجة الخامسة.

وبعد مرور 15 جولة ونهاية مرحلة الذّهاب، يتصدّر أمل مروانة لائحة الترتيب، بِطموح افتكاك بطاقة الصّعود للدرجة الرابعة.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، تمريرة حاسمة من الأزهر حاج عيسى (تنفيذ مخالفة)، أثمرت بِهدف لِمصلحة فريقه أمل مروانة، في بطولة الدرجة الخامسة، فرع ولاية باتنة، للموسم الحالي (إضغط هنا).