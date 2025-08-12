بِالفيديو: حاج موسى خارج سباق رابطة الأبطال

ودّع اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى وفريقه فينورد روتردام الهولندي مبكّرا، سباق رابطة أبطال أوروبا للموسم الجديد.

وخسر فريق فينورد روتردام بِنتيجة (2-5) خارج القواعد أمام نادي فنربخشة التركي، مساء الثلاثاء. لِحساب إياب الدور الثالث.

وكان مُمثّل الكرة الهولندية قد فاز بِميدانه ذهابا بِنتيجة (2-1)، وهي الحصيلة العامة التي أقصته.

وشارك المهاجم حاج موسى أساسيا بِزي نادي فينورد روتردام، وخاض كامل أطوار لقاء العودة.

وأظهر حاج موسى جزءا من مواهبه، مثل لقطة “إهانته” لِمتوسط الميدان المغربي سفيان أمرابط (الفيديو)

ووفقا للوائح المنافسة، وبِسبب الإقصاء، سيتحوّل نادي فينورد روتردام الهولندي إلى مسابقة الدوري الأوروبي. وحينها يخوض أنيس حاج موسى وزملاؤه الدور الرابع والأخير، في الـ 21 من أوت الحالي ذهابا، والـ 28 من الشهر ذاته إيّابا.

وعكس الموسم الحالي، كان حاج موسى وفريقه فينورد روتردام قد بلغا محطة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا للنسخة الماضية.