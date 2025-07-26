بِالفيديو: حاج موسى يحمل شارة القائد ويُسجّل

تألّق اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، وسجّل أوّل هدف في المقابلات التحضيرية الصيفية.

وخسر فريق فينورد روتردام الهولندي بِنتيجة (1-2) أمام نادي نيس الفرنسي، في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد لُعبت منتصف نهار السبت.

وسجّل المهاجم حاج موسى الهدف الوحيد لِفريقه فينورد روتردام، في الدقيقة الـ 36 (الفيديو).

ولفت حاج موسى الانتباه بِخمله شارة قائد فريق فينورد روتردام، وذلك لأول مرة منذ انضمامه إلى النادي في صيف 2024.

وعلى العكس من ذلك، سقط مواطنه وزميله متوسط الميدان رامز زروقي في مصيدة “الحماقة”، وأمضى هدفا ضد مرماه في الدقيقة الـ 63.

وفي الطرف المقابل، شارك اللاعبان الدوليان الجزائريان متوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم بدر الدين بوعناني، أساسيَين بِزي نادي نيس.

ويلعب فريق فينورد روتردام الهولندي مواجهة ودّية أُخرى، ضد نادي فولفسبورغ الألماني (محمد الأمين عمورة) في الـ 2 من أوت المقبل. وبعد أربعة أيام من ذلك، يتبارى فريق نيس الفرنسي ودّيا مع نادي بنفيكا البرتغالي.