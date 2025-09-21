-- -- -- / -- -- --
رياضة

بِالفيديو: حاج موسى يعود ويهزّ الشّباك

علي بهلولي
بِالفيديو: حاج موسى يعود ويهزّ الشّباك
ح.م
أنيس حاج موسى يحتفل بِهدفه.

عاد اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج مساء الأحد إلى أجواء المنافسات الرسمية، بعد غياب مؤقّت.

وغاب المهاجم حاج موسى عن آخر مباراة لِفريقه فينورد روتردام، في البطولة الهولندية مساء الأربعاء الماضي، وذلك بِسبب عقوبة الإيقاف (تلقّى بطاقة حمراء سابقا).

وأمضى حاج موسى الهدف الأخير لِفريقه فينورد روتردام، في الدقيقة الـ 78 (الفيديو) من عمر مباراة خارج القواعد أمام نادي ألكمار، لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة الهولندية. انتهت بِنتيجة التعادل (3-3).

ورفع حاج موسى رصيده إلى هدفَين في البطولة الهولندية، كما يحوز في جعبته هدفا ثالثا بِرسم مسابقة رابطة أبطال أوروبا.

وأخرج المدرب روبن فان بيرسي لاعبه حاج موسى في الدقيقة الـ 84، لكن القرار كان سلبيا، حيث تلقّى فينورد هدف التعادل في الدقيقة الـ 90+8.

ومع ذلك، انفرد فينورد روتردام بِصدارة الترتيب، حيث يحوز 16 نقطة في الريادة، متقدّما عن الوصيف آيندهوفن بِفارق 3 نقاط. ويشغل ألكمار المركز الخامس بِمجموع 11 نقطة.

