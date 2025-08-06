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رياضة

بِالفيديو: حاج موسى يُسجّل ضد فريق مورينيو في رابطة أبطال أوروبا

علي بهلولي
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بِالفيديو: حاج موسى يُسجّل ضد فريق مورينيو في رابطة أبطال أوروبا
الأرشيف
حاج موسى يفتتح عدّاد التهديف هذا الموسم.

جاءت نتائج اللاعبين الدوليين الجزائريين سهرة الأربعاء متباينة، في ذهاب الدور الثالث لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2025-2026.

وهكذا، فاز فريق فينورد روتردام الهولندي بِهدفَين لِهدف على الضيف نادي فنربخشة التركي.

وشارك المهاجم أنيس حاج موسى أساسيا بِزيّ نادي فينورد، وخاض كامل أطوار مواجهة فريق فنربخشة الذي يُدربه التقني جوزي مورينيو.

وأمضى حاج موسى هدف الفوز في الوقت بدل الضّائع د90+1 (الفيديو). وهو أوّل توقيع له في مباراة رسمية مع انطلاقة الموسم الجديد.

أمّا فريق نيس الفرنسي، فقد خسر بِهدفَين دون رد أمام الزائر نادي بنفيكا البرتغالي.

وخاض متوسط الميدان هشام بوداوي كامل أطوار هذا اللقاء، واسْتُبدل زميله المهاجم بدر الدين بوعناني في الدقيقة الـ 79، تاركا فريقهما نيس متخلّفا في النتيجة (0-1). بينما تابع حارس المرمى تيدي بولهندي والمهاجم بلال براهيمي المواجهة من دكة بدلاء النادي الفرنسي.

وتُجرى مقابلتا العودة بِمدينة اسطنبول التركية والعاصمة البرتغالية لشبونة، في الـ 12 من أوت الحالي.

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