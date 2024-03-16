بِالفيديو: حاج موسى يُقرئ بيتكوفيتش السّلام

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” أنيس حاج موسى سهرة السبت، فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي من فخّ الخسارة.

وتعادل فريق فيتاس أرنهايم بِهدف لِمثله مع الضّيف نادي ألميره سيتي، في مباراة لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة الهولندية.

وكان الفريق الزّائر متقدّما في النتيجة انطلاقا من الدقيقة الـ 19، وعاد نادي فيتاس أرنهايم من بعيد، وعادل الكفّة في الدقيقة الـ 87 بِهدف المهاجم أنيس حاج موسى.

وسجّل أنيس حاج موسى هدفه من زاوية “ميّتة”، وأهدر بعدها هدفا آخر لمّا ارتطمت كرته بِالعارضة، كما تُوضّحه صور شريط الفيديو، والدقائق الأخيرة تحديدا (إضغط هنا).

وافتتح أنيس حاج موسى عدّاد التهديف، فضلا عن حيازته في تاريخ سابق رصيد تمريرة حاسمة. عِلما أن اللاعب الجزائري يخوض مباراة البطولة الهولندية رقم “7”، بعد التحاقه في فيفري الماضي بِنادي فيتاس أرنهايم مُعارا.

وبات فريق فيتاس أرنهايم يجمع 17 نقطة في المركز الـ 17 وقبل الأخير، ويشغل نادي ألميره سيتي الرّتبة الـ 12 بِرصيد 30 نقطة.

وجاء هذا الهدف بِمثابة “ردّ السّلام” من أنيس حاج موسى للنّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، الذي منحه رخصة حضور أوّل تربّص لـ “مُحاربي الصّحراء”.