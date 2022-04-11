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رياضة

بِالفيديو: حارس إيطالي يُسجّل هدفا خُرافيا مِن بعد يقترب مِن 80 مترا!

علي بهلولي
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بِالفيديو: حارس إيطالي يُسجّل هدفا خُرافيا مِن بعد يقترب مِن 80 مترا!
الأرشيف
ريكاردو غانيو

سجّل حارس مرمى إيطالي هدفا خرافيا من بعد حوالي 80 مترا، في مباراة تنتمي إلى بطولة هذا البلد للقسم الثالث.

وفاز فريق مودينا بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي إيموليزي، مساء السبت الماضي. ضمن إطار الجولة الـ 36 من عمر بطولة إيطاليا للدرجة الثالثة، وعن الفوج الثاني تحديدا.

واحتضن ملعب “ألبيرتو براليا” التابع لِنادي مودينا أطوار هذه المباراة، وهو منشأة كروية طول مستطيلها الأخضر 110 متر.

وسدّد حارس فريق مودينا ريكاردو غانيو كرة من مسافة 80 مترا – تقريبا – قبل أن تستقرّ في شباك حامي العرين جان ماريا روسي حارس نادي إيموليزي.

وسجّل حارس مودينا هدفه في الوقت بدل الضّائع (90+1)، مانحا فريقه فوزا ثمينا بِهدفَين لِهدف. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ويتصدّر فريق مودينا لائحة الترتيب بعد هذا الانتصار، بِرصيد 84 نقطة، مُتقدّما عن المُطارد ريجانا بِفارق 4 نقاط، بينما يشغل نادي إيموليزي الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِمجموع 31 نقطة.

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