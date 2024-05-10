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رياضة

بِالفيديو: حارس الرّيال على خطى زوجته “الصّهيونية”

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: حارس الرّيال على خطى زوجته “الصّهيونية”
ح.م
تيبو كورتوا.

قدّم تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني تشكّراته للجمهور الصّهيوني، الذي يُناصر فريقه “الميرنغي”، بعد بلوغ نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وفي أحدث إطلالة له عبر شريط فيديو، شكر الحارس كورتوا جمهور الرّيال في الكيان الصّهيوني، وطالبهم بِمواصلة تقديم الدّعم المعنوي للنّادي الأبيض (الفيديو).

ووجب التذكير بِأن زوجة البلجيكي تيبو كورتوا (31 سنة) تنتمي إلى الكيان الصّهيوني. وكان في الفترة الأخيرة قد نشر تغريدة في مواقع التواصل الاجتماعي، يُعبّر من خلالها عن تعاطفه مع المجتمع الصّهيوني، الذي يُمارس جيشه الهمجي جرائم وحشية ضدّ الشعب الفلسطيني البريء والأعزل (الصورة المُدرجة أدناه).

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