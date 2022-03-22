بِالفيديو: حارس الكاميرون ينجو من الموت عشية مواجهة الجزائر

نجا حارس مرمى منتخب الكاميرون أندري أونانا من الموت صباح الثلاثاء، بعد تعرّضه لِحادث مرور مروّع بِبلده.

وكان أندري أونانا يقود سيارته، مُتّجها من العاصمة الكاميرونية ياوندي، نحو مدينة دوالا حيث يُقيم منتخبه الوطني تربّصا، استعدادا لِمواجهة الجزائر مساء الجمعة المقبلة، بِرسم ذهاب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وشوّه حادث المرور سيارة أندري أونانا، فيما نجا حارس مرمى فريق أجاكس أمستردام الهولندي من الموت. كما ذكرته تقارير صحفية كاميرونية صادرة، الثلاثاء.

ويحوز أندري أونانا (25 سنة) منصب حارس مرمى أساسي في صفوف منتخب الكاميرون، وقد خاض كامل لقاءات نهائيات كأس أمم إفريقيا داخل القواعد، ما بين جانفي وفيفري الماضيَين. وعددها 7 مقابلات.