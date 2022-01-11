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رياضة

بِالفيديو: حارس سيراليون يبكي ولم يُصدّق ما حدث!

علي بهلولي
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بِالفيديو: حارس سيراليون يبكي ولم يُصدّق ما حدث!

لم يتمالك حارس مرمى منتخب سيراليون محمد كامارا نفسه وأجهش بِالبكاء، وهو يستلم جائزة أحسن لاعب في مباراة منتخب بلاده والجزائر.

ويمنح هذه المكافأة الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، مُنظّم نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وربّما لم يتخيّل السيراليوني محمد كامارا أن يُقدّم هذا الأداء أمام الجزائر بطلة إفريقيا، ويمنع النجم العالمي رياض محرز وزملاءه من هزّ الشباك.

للإشارة، فإن محمد كامارا – البالغ من العمر 22 سنة – ينشط في البطولة السيراليونية “المغمورة”، ولم يسبق له الاحتراف بِأوروبا، أو خوض منافسة دولية كبيرة على مستوى المنتخبات، مثل كأس أمم إفريقيا.

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