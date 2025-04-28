بِالفيديو: حارس شبيبة تيارت يُثير الجدل بِهاتَين الحركتَين

أثار حارس مرمى شبيبة تيارت شمس الدين بومنقوش الجدل، بِحركة بدت وأنها متعمّدة لدى الناقمين عليه.

حدث ذلك خلال تصديه لِهجوم من قبل الفريق الزائر صفاء الخميس، حيث بدا الحارس بومنقوش وكأنه تراخى وترك الكرة تتسرّب إلى شباكه (الفيديو).

وخسرت شبيبة تيارت بِنتيجة (2-5) أمام صفاء الخميس، في مباراة لِحساب الجولة الـ 28 من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”، لُعبت أطوارها مساء الأحد.

وإذا كانت شبيبة تيارت قد خاضت هذه المباراة بِأريحية، على اعتبار أنها نجت بِنسبة كبيرة من الهبوط إلى الدرجة الثالثة، فضلا عن اللعب بِميدانها. فإن صفاء الخميس كان مطالبا بِالفوز، لأن الهزيمة تُعقّد وضعيته قبل جولتَين من انتهاء المنافسة، وتضعه في خانة أوّل فريق مرشّح لِمرافقة مستقبل وادي سلي وشباب المشرية إلى القسم الثالث.

واللافت أن الحارس بومنقوش سارع إلى نشر شريط فيديو في الشبكة العنكبوية، حيث ظهر وهو يُقسم ويده على المصحف الشريف، نافيا ترتيبه لِنتيجة المباراة، ومُشدّدا على نزاهته (الفيديو).

والمثير للجدل مرّة أخرى، أن الحارس شمس الدين بومنقوش (21 سنة)، انضم إلى شبيبة تيارت في الصيف الماضي قادما من صفاء الخميس! كما أنه تخرّج في تاريخ سابق من أكاديمية “الفاف”.

ولا يُستبعد أن تُعالج لجنة الانضباط ملف هذه المباراة، ولقطة حارس مرمى شبيبة تيارت تحديدا، في أقرب اجتماع لها.