بِالفيديو: حجام يُحرز لقب بطولة سويسرا ويرفض الاحتفال بِالخمر

أحرز اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام مساء الإثنين، لقب البطولة السويسرية بِزيّ نادي يانغ بويز.

وفاز فريق يانغ بويز بِهدف لِصفر على مُضيّفه نادي سيرفات، لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة السويسرية.

وغاب المدافع حجام عن صفوف فريقه يانغ بويز في هذه المباراة، بِسبب عقوبة الإيقاف (5 إنذارات). لكن مع ذلك سمح له المنظّمون بِالدخول إلى الملعب للاحتفال بِالتتويج.

وبات فريق يانغ بويز يجمع 74 نقطة في الصّدارة، مبتعدا عن الوصيف نادي لوغانو بِفارق 9 نقاط، قبل جولة واحدة عن إسدال الستار. وهو الترتيب الذي منح جوين حجام وزملاءه لقب البطولة السويسرية.

وكان حجام (21 سنة) قد انتقل إلى نادي يانغ بويز في جانفي الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2028. بعدما مثّل ألوان فريق نانت الفرنسي.

وخاض المدافع الأيسر حجام 14 مباراة في بطولة سويسرا للموسم الحالي، وسجّل هدفا واحدا.

وهكذا زيّن جوين حجام سجّله بِأوّل تتويج في مشواره الرياضي الاحترافي الفتيّ.

وتنتظر جوين حجام الآن مقابلتا المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا كوناكري وأوغندا في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل، لِحساب تصفيات مونديال 2026. بعد حضوره وقائع ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا في مارس الماضي.

وفي شريط فيديو يُبرز احتفالات لاعبي نادي يانغ بويز السويسري بِنيل لقب البطولة، ظهر جوين حجام (في الأمام/ الوسط) وقد “أطلق ساقيه للرّيح” رافضا الاحتفال بِالخمر (الفيديو 1+2 المدرجان أدناه)، عِلما أن هذا اللاعب متديّن، وينتمي إلى أسرة جزائرية مهاجرة ومُقيمة بِفرنسا: الأب من المسيلة والأمّ من تلمسان. وكان في العام الماضي قد أصرّ على صوم شهر رمضان الفضيل، ولم يعبأ بِعقوبة الإيقاف التي سلّطها عليه مدربه أنطوان كومبواري في نادي نانت.

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: (إضغط هنا).