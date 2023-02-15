بِالفيديو: حركات عنيفة بين لاعب ومُشجّع داخل أرضية الميدان

ردّ لاعب كولومبي بِعنف مُضاد على أحد المُشجّعين اعتدى عليه، في مباراة متأخّرة لِحساب الجولة الأولى من عمر البطولة المحلّية.

وجمعت المقابلة بين فريق ديبورتس توليما والزّائر نادي ميوناريوس الكولومبيَين، في ساعة مُبكّرة من صباح الأربعاء.

واقتحم مُشجّع أرضية الملعب، واعتدى على متوسّط ميدان فريق ميوناريوس دانييل كاتانيو. فردّ عليه بِحركة أخرى عنيفة، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وكان اللاعب كاتانيو (31 سنة) قد انتقل في الصيف الماضي من نادي ديبورتس توليما إلى فريق ميوناريوس.

ورفض مسؤولو نادي ميوناريوس بعدها أن يُواصل فريقهم الكروي خوض هذه المباراة، بِحجّة عدم توفّر الأمن. واضطرّ الحكم إلى إيقافها قبل أن تنطلق، في انتظار قرار الهيئة المحلّية التي تُشرف على تنظيم البطولة.