بِالفيديو: حريق في ملعب كان سيحتضن مباراة لِإنجلترا

شبّ، الجمعة، حريق هائل في منشآت الملعب الوطني لِأندورا، كان سيحتضن مباراة منتخب هذا البلد والضيف الإنجليزي.

والتهمت ألسنة النيران مقاعد البدلاء، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ويُفترض أن تُجرى مباراة منتخبَي أندورا وإنجلترا مساء هذا السبت، بِرسم الجولة السابعة من عمر تصفيات كأس العالم 2022، عن منطقة أوروبا.

وتقع أندورا في الجنوب الغربي لِأوروبا، وهي بلد صغير المساحة والسكان، مُجاور لِإسبانيا وفرنسا.

وطرحت الصحافة الإنجليزية فرضية تأجيل هذه المباراة، أو نقلها إلى ملعب آخر.