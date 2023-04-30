بِالفيديو: حفيظ دراجي.. زعيما للمُعلّقين العرب

أحرز الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي جائزة أفضل المعلّقين الرياضيين التلفزيونيين في الوطن العربي.

ونظّم الاستفتاء الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي، الذي يقع مقرّه في مدينة جدة السعودية.

وفاز مُمثّل الجزائر بِالجائزة أو الميدالية الذهبية، ضمن مسابقة شارك فيها معلّقون من 12 بلدا عربيا.

ووفقا للهيئة المُنظِّمة، فإن حفيظ دراجي سيُمثّل الجزائر والوطن العربي عامّة في بطولة العالم للمعلّقين الدوليين، المُبرمجة في تاريخ لاحق من العام الحالي. والتي تعرف مُشاركة متنافسين من 16 بلدا عبر أرجاء المعمورة.

وكان حفيظ دراجي – خرّيج ثانوية جمال الدين الأفغاني بِالحراش، ثم معهد الصّحافة ( ITFC سابقا، أو المَعْلَمُ الأكاديمي التاريخي للإعلام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، الذي يُراد هدمُه لِحاجة في نفس يعقوب) – قد عرفه الجمهور الجزائري في أواخر الثمانينيات، وفي حصّة “أرقام وتعاليق” (سهرة كلّ جمعة)، وفقرة الأخبار الرياضية الدولية، أيّام تدريب التقني سيباستياو لازاروني لِمنتخب بلاده البرازيل. ثمّ شقّ طريقه نحو عالم أرحب، مرورا بـ “الكان” نسخة الجزائر 1990، و”ملاعب العالم”، و”السّهرة الأوروبية”.