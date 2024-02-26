بِالفيديو: حكمة إسبانية “تنطح” كاميرا التلفزيون وتُنقل إلى المستشفى

نطحت حكمة مُساعدة في رياضة كرة القدم كاميرا التلفزيون بِطريقة غير مقصودة، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 26 من عمر البطولة الإسبانية.

ولُعبت هذه المباراة مساء الأحد، وجمعت بين فريق بيتيس إشبيلية وضيفه نادي أتلتيك بيلباو الإسبانيَين.

وهرولت الحكمة المُساعدة غوادالوبي بوراس نحو خط وسط الميدان، لِاحتساب الهدف الأوّل في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 13 لِمصلحة فريق بيتيس، قبل أن تصطدم بِكاميرا التلفزيون على هامش أرضية الميدان (الفيديو).

وتعرّضت الحكمة المُساعدة غوادالوبي بوراس لِإصابة دامية على مستوى الرّأس، فنُقلت على جناح السرعة إلى المستشفى. وعوّضها الحكم الرابع نيستور كاستياناس.

ووفقا لِتقارير صحفية إسبانية صادرة، الإثنين، فإن الحكمة المُساعدة غوادالوبي بوراس (37 سنة) عولجت بِالمستشفى، وسُمح لها بِمُغادرة المؤسّسة الطبّية بعد تماثلها للشّفاء.