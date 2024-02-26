-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: حكمة إسبانية “تنطح” كاميرا التلفزيون وتُنقل إلى المستشفى

الشروق الرياضي
  • 1547
  • 0
بِالفيديو: حكمة إسبانية “تنطح” كاميرا التلفزيون وتُنقل إلى المستشفى
ح.م

نطحت حكمة مُساعدة في رياضة كرة القدم كاميرا التلفزيون بِطريقة غير مقصودة، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 26 من عمر البطولة الإسبانية.

ولُعبت هذه المباراة مساء الأحد، وجمعت بين فريق بيتيس إشبيلية وضيفه نادي أتلتيك بيلباو الإسبانيَين.

وهرولت الحكمة المُساعدة غوادالوبي بوراس نحو خط وسط الميدان، لِاحتساب الهدف الأوّل في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 13 لِمصلحة فريق بيتيس، قبل أن تصطدم بِكاميرا التلفزيون على هامش أرضية الميدان (الفيديو).

وتعرّضت الحكمة المُساعدة غوادالوبي بوراس لِإصابة دامية على مستوى الرّأس، فنُقلت على جناح السرعة إلى المستشفى. وعوّضها الحكم الرابع نيستور كاستياناس.

ووفقا لِتقارير صحفية إسبانية صادرة، الإثنين، فإن الحكمة المُساعدة غوادالوبي بوراس (37 سنة) عولجت بِالمستشفى، وسُمح لها بِمُغادرة المؤسّسة الطبّية بعد تماثلها للشّفاء.

مقالات ذات صلة
الشباب أمام فرصة حسم التأهل في تنزانيا

الشباب أمام فرصة حسم التأهل في تنزانيا

“البوبية” و”الكاب” بين رهان الصعود وحدة الأزمة المالية والإدارية

“البوبية” و”الكاب” بين رهان الصعود وحدة الأزمة المالية والإدارية

كأس الجزائر.. استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي

كأس الجزائر.. استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي

الحظوظ متساوية بين بيتروفيتش وبيسيرو لتدريب “الخضر”

الحظوظ متساوية بين بيتروفيتش وبيسيرو لتدريب “الخضر”

إقصاء شباب بلوزداد

إقصاء شباب بلوزداد

بِالفيديو: فتح تحقيق بِشأن أعمال شغب مباراة “باتنة- الحراش”

بِالفيديو: فتح تحقيق بِشأن أعمال شغب مباراة “باتنة- الحراش”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد