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رياضة

بِالفيديو: حكم آخر يُثير الجدل ويُلغي هدفا لِغينيا بيساو

علي بهلولي
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بِالفيديو: حكم آخر يُثير الجدل ويُلغي هدفا لِغينيا بيساو

أُثير جدلٌ مرّة أخرى سهرة السبت، بعد أن ألغى حكم الساحة البورندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا هدفا لِمصلحة منتخب غينيا بيساو، في مرمى الفريق المصري.

حدث ذلك في الدقيقة الـ 82 من عمر هذه المباراة، التي لُعبت بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون. وانتهت لِمصلحة زملاء المهاجم محمد صلاح بِهدف لِصفر.

وهزّ مهاجم غينيا بيساو ماما بالدي شباك حارس المرمى المصري محمد الشناوي، فاحتسبه الحكم البورندي هدفا (1-1). قبل أن يلجأ إلى تقنية الفيديو ويُلغيه، بِداعي ارتكاب لاعب غينيا بيساو خطأ ضد مدافع مصر عمر كمال.

وكان الحكامان الجزائريان مصطفى غريال ومهدي عبيد شارف يُشرفان على تقنية الفيديو (فار)، بعيدا عن المستطيل الأخضر في هذه المباراة، لكن حكم الساحة البورندي هو مَن يحسم في الأمر، بناءً على تقديره الخاص للقطة.

والظاهر أن كلّ مباراة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 ستُثير الجدل، بِسبب قرارات الحكام.

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