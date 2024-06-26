بِالفيديو: حكم روماني يُشهر 18 إنذارا ويطرد لاعبَين!

رُبّما نسي الحكم إستفان كوفاكس أن يُنذر نفسه" بِبطاقة صفراء!

لفت حكم الساحة الروماني إستفان كوفاكس الانتباه سهرة الأربعاء، لمّا أشهر 20 بطاقة في مباراة رسمية واحدة!

ومنح الحكم كوفاكس 11 بطاقة صفراء لِمنتخب تركيا، و7 إنذارات للفريق التشيكي، فضلا عن بطاقتَين حمراوَين للمنتخب الأخير. بِسبب توتّر أعصاب اللاعبين، خاصّة عند انتهاء المباراة.

ويوجد ضمن هذا الرّقم 4 لاعبين احتياطيين، نصفهما في منصب حارس مرمى: أحدهما تركي والبقية من التشيك (الفيديو).

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِبطولة أمم أوروبا نسخة ألمانيا 2024.

وانتهت المواجهة بِفوز تركيا بِنتيجة (2-1)، وتوقيعها الهدف الأخير في الوقت بدل الضّائع (د90+4). فجمعت 6 نقاط في المركز الثاني، وبلغت الدور ثمن النهائي. بينما اكتفت التشيك بِنُقطة وحيدة مُتذّيلة لائحة ترتيب الفوج السادس، وودّعت “أورو” 2024.

ويبلغ حكم الساحة إستفان كوفاكس 39 سنة، ونال الشارة الدولية لـ “الفيفا” عام 2010. وهو مواطن روماني ويحمل أيضا جنسية والده المجري، وشارك في عدّة تظاهرات رياضية، أبرزها تنشيطه لِنهائي دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022، بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي (1-0 للفريق الأوّل).

وفي ربع نهائي مونديال قطر 2022، حدث أمر غير مسبوق أيضا في هذه المنافسة. حيث أشهر الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز 18 بطاقة: 9 إنذارات للأرجنتين بينهم الناخب الوطني ليونيل سكالوني. و8 بطاقات صفراء + واحدة حمراء لِهولندا.