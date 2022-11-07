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رياضة

بِالفيديو: حكم سبق له إدارة مباراة للجزائر يطرد 10 لاعبين!

علي بهلولي
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بِالفيديو: حكم سبق له إدارة مباراة للجزائر يطرد 10 لاعبين!
ح.م
الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو (الوسط) في مباراة محلّيي الجزائر ومصر، خلال كأس العرب 2021 بِقطر.

طرد حكمٌ عشرة لاعبين في مباراة الكأس الأرجنتينية الممتازة لِكرة القدم، جمعت بين فريقَي راسينغ وبوكا جونيورز.

ووفقا للوائح المنافسة، تُجرى المباراة بين صاحب لقب البطولة والمُتوّج بِكأس الرّابطة، وبعدها يُحرز الفائز الكأس الأرجنتينية الممتازة لِكرة القدم.

ولُعبت هذه المباراة سهرة الأحد بين فريقَي راسينغ وبوكا جونيورز، وعادت الغلبة إلى النادي الأوّل بِفوز نتيجته (1-2) بعد الوقت الإضافي.

وتميّزت هذه المباراة بِتوتّر أعصاب اللاعبين، وهو ما أجبر الحكم على طرد عشرة لاعبين: سبعة من فريق بوكا جونيورز، وثلاثة من نادي راسينغ.

وانطلق “مهرجان” البطاقات الحمراء في الوقت بدل الضّائع من عمر الشوط الثاني (90+)، وامتدّ حتّى الأنفاس الأخيرة للشوط الثاني الإضافي (120+).

وأدار هذه المباراة المُثيرة للجدل الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو (40 سنة)، الذي سبق له إدارة مواجهة المنتخب  المحلّي الجزائري ونظيره المصري (هدف لِمثله)، في دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021. وحينها طرد متوسط الميدان الجزائري ياسين تيتراوي، كما منح أربعة إنذارات لِرجال مجيد بوقرة، وثلاثة للمصريين.

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