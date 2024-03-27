بِالفيديو: “حماقة” دفاعية بعد 14 ثانية فقط!

شهدت مباراة منتخبَي لاتفيا وليشتنشتاين لِكرة القدم، تسجيل هدف مُثير للجدل.

ولُعبت هذه المباراة الودّية بِقبرص مساء الثلاثاء، وانتهت بِنتيجة التعادل هدف لِمثله.

ولم تمرّ سوى 14 ثانية فقط عن انطلاق المباراة، حتى اهتزّت شباك منتخب لاتفيا!

وفضلا عن التوقيت السّريع جدّا، حمل الهدف بصمة مدافع لاتفيا ماركسيس أوس ضدّ مرماه (الفيديو).

بقيت الإشارة إلى لاتفيا انشقّت عن الاتحاد السوفياتي عام 1990، فيما تُجاور ليشتنشتاين – هذا البلد الصغير – كلّا من سويسرا والنّمسا.