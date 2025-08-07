بِالفيديو: حينما فاز المنتخب المحلي الجزائري على نظيره الجنوب إفريقي

يلتقي المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم مع نظيره الجنوب إفريقي هذا الجمعة، في مباراة لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

وقبل ذلك، واجه المنتخبان بعضهما البعض في مناسبة واحدة، وبِالضبط في الدور ربع النهائي لـ “شان” السودان 2011.

وانتهت هذه المقابلة بِفوز رجال المدرب الوطني عبد الحق بن شيخة بِثنائية نظيفة، وبلوغهم محطة المربع الذهبي.

وسجّل ثنائية المنتخب المحلي كلّ من: عادل معيزة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 44، جلبها زميله مصطفى جليط. وحسين مترف في الوقت بدل الضائع (د90+2)، بعد تمريرة حاسمة من زميله فاهم بوعزة.

ووظّف المدرب بن شيخة التشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: محمد الأمين زماموش (مولودية الجزائر).

خطّ الدّفاع: محمد الربيع مفتاح (شبيبة بجاية)، عبد القادر العيفاوي (القائد/ وفاق سطيف)، عادل معيزة (شبيبة بجاية)، محمد يخلف (وفاق سطيف).

خطّ الوسط: خالد لموشية (وفاق سطيف)، محمد مسعود (جمعية الشلف/ عوّضه أحمد قاسمي من شبيبة بجاية)، عبد المؤمن جابو (وفاق سطيف وفاق سطيف/ عوّضه فاهم بوعزة من نفس النادي).

خطّ الهجوم: حسين مترف (وفاق سطيف)، مصطفى جليط (وفاق سطيف/ عوّضه الأزهر حاج عيسى من نفس النادي)، العربي هلال سوداني (جمعية الشلف).

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج هدفَي المباراة (إضغط هنا).