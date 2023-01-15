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رياضة

بِالفيديو: خامس هدف لـ “بلايلي”

علي بهلولي
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بِالفيديو: خامس هدف لـ “بلايلي”
الأرشيف

أمضى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء الأحد خامس هدف له في البطولة الفرنسية، بِزيّ نادي أجاكسيو.

حدث ذلك خلال مباراة فريق أجاكسيو والمُضيّف نادي موناكو، بِرسم الجولة الـ 19 من عمر منافسة “اللّيغ 1”. والتي انتهت لِمصلحة المحلّيين بِفوز ثقيل نتيجته (1-7).

وسجّل متوسّط الميدان الهجومي بلايلي الهدف الوحيد لِفريقه أجاكسيو، في الدقيقة الـ 11.

وبات بلايلي يجمع في رصيده 5 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين، بِألوان فريق أجاكسيو في البطولة الفرنسية نسخة 2022-2023.

وترك يوسف بلايلي مكانه عند انطلاق الشوط الثاني، حيث أجرى مدربه أوليفيي بونتالوني في الفترة ذاتها استبدالَين.

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