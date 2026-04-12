-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: خرج باكيا وقد لا يواجه الجزائر في المونديال

الشروق الرياضي
  • 162
  • 0
ح.م
كريستيان روميرو بِزيّ منتخب الأرجنتين.

غادر اللاعب الدولي الأرجنتيني كريستيان روميرو أرضية الميدان عصر الأحد وهو يبكي، بِداعي إصابة بدت وأنها ستحرمه من خوض كأس العالم التي تنطلق بعد شهرَين من الآن.

وفي مونديال 2026، كان يُفترض أن يلعب قلب الدفاع روميرو ومنتخبه الأرجنتيني ضد الجزائر، بِأمريكا في الـ 17 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتعرّض كريستيان روميرو للإصابة عصر الأحد، في مباراة فريقه توتنهام والمضّيف نادي سندرلاند، بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإنجليزية.

وأظهرت الصور التلفزيونية روميرو يذرف الدموع ويطلب استبداله، وهو القرار الذي اتُّخذ في الدقيقة الـ 70.

ووفقا للصحافة الأرجنتينية، فإن رميرو تعرّض لِإصابة على مستوى الركبة، وسيُجري هذا الإثنين فحوصات طبّية معمّقة لِمعرفة إن كان الرباط الصليبي قد تمزّق أم العكس، مُبدية تخوّفا من غيابه عن المونديال. عِلما أن تمزّق الرباط الصليبي يتطلّب إجراء عملية جراحية، ومواصلة العلاج والابتعاد عن الملاعب لمدة لا تقلّ عن 6 أشهر.

كريستيان روميرو البالغ من العمر 27 سنة، كان – للذكر – قد ساهم في إحراز منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم 2022، وكأس أمريكا الجنوبية 2024، وأيضا افتكاك ناديه توتنهام الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي في نسخته الماضية.

وفي الموسم الحالي، خاض كريستيان روميرو 54 مباراة على مستوى المنتخب والنادي، وسجّل 6 أهداف، كما وزّع 3 تمريرات حاسمة.

ودية ثانية للمنتخب الجزائري قبل انطلاق المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد