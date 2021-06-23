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رياضة

بِالفيديو: خسارة أواسط “الخضر”

علي بهلولي
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بِالفيديو: خسارة أواسط “الخضر”
لقطة من مباراة أواسط مصر والجزائر (صورة الاتحاد العربي لكرة القدم)

خسر المنتخب الوطني أواسط مساء الأربعاء، بِنتيجة هدف لِصفر أمام منافسه ومضيفه المصري.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة المصرية القاهرة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمنافسة كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

واهتزّت شباك حارس المرمى نبيل الوناس حامي عرين أواسط المنتخب الوطني، في الدقيقة الـ 64، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وفي مباراة أخرى عن الفوج الأوّل ذاته، تلعب موريتانيا مع منتخب النيجر مساء الأربعاء.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب بِصفة مُؤقّتة، كالتالي:

1- مصر

2- الجزائر

3- موريتانيا (ناقص مقابلة)

4- النيجر (ناقص مقابلة)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة المبرمجة السبت المقبل على الساعة الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري (كلا المقابلتَين)، يلعب تلاميذ الناخب الوطني محمد لاسات مع نظرائهم من النيجر، وتتبارى مصر مع موريتانيا.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى الدور ربع النهائي.

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