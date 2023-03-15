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رياضة

بِالفيديو: خسارة شبيبة الساورة في الكويت

علي بهلولي
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بِالفيديو: خسارة شبيبة الساورة في الكويت
ح.م

خسر فريق شبيبة الساورة بِهدف لِصفر مساء الأربعاء، أمام مُضيّفه نادي الكويت الكويتي.

ولُعبت هذه المباراة بِالكويت، لِحساب ذهاب الدور الأوّل من عمر منافسة كأس العرب للأندية البطلة. تحت إدارة ثلاثي تحكيم سعودي.

واهتزّت شباك حارس المرمى زكريا سعيدي حامي عرين “نسور” بشار بِهدف كويتي، في الدقيقة الـ 60.

وطرد الحكم مهاجم شبيبة الساورة محمد الأمين ويس، في الوقت بدل الضّائع من عمر هذه المواجهة.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار مباراة العودة، مساء الثلاثاء المقبل.

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