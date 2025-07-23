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رياضة

بِالفيديو: خسارة منافس الجزائر

علي بهلولي
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بِالفيديو: خسارة منافس الجزائر
ح.م
لقطة من مبارة محليي تنزانيا وأوغندا (بِاللباس الأصفر).

انهزم المنتخب المحلي الأوغندي لِكرة القدم بِهدف لِصفر أمام نظيره التنزاني، في مباراة ودية.

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة بِتنزانيا مساء الثلاثاء، ضمن إطار استعدادات المنتخبَين لِبطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان” 2025 (الفيديو).

ويحتضن هذان البلدان رفقة كينيا تظاهرة “الشان”، ما بين الـ 2 والـ 30 من أوت المقبل.

وتواجه أوغندا المنتخب المحلي الجزائري بِقيادة مجيد بوقرة، في الـ 4 من أوت المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “شان” 2025. ضمن فوج يضم أيضا فرق جنوب إفريقيا وغينيا كوناكري والنيجر.

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