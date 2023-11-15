-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: خسارة مُنافس “الخضر”

علي بهلولي
  • 115
  • 0
بِالفيديو: خسارة مُنافس “الخضر”
ح.م
منتخب موريتانيا (بِاللّباس الأبيض) قبيل مواجهته للكونغو الديموقراطية.

خسر منتخب موريتانيا لِكرة القدم مساء الأربعاء، بِنتيجة هدفَين لِصفر أمام مُنافسه فريق الكونغو الديموقراطية.

ولُعبت هذه المباراة بِالكونغو الديموقراطية، لِحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026. تحت إدارة تحكيم ليبي.

وسجّل الكونغوليون هدفَيهم بِواسطة المهاجمَين: يوان ويسا في الدقيقة الـ 62 (الفيديو)، وتيو بونغوندا في الدقيقة الـ 81 (الفيديو).

وتضمّ هذه المجموعة أيضا منتخبات السنيغال والطوغو والسودان وجنوب السودان.

وتتبارى موريتانيا مع المنتخب الوطني الجزائري مساء الـ 23 من جانفي المُقبل، لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي بوركينا فاسو وأنغولا.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: غرفة لعروسي في مركز التدريب بِسيدي موسى

بِالفيديو: غرفة لعروسي في مركز التدريب بِسيدي موسى

بلماضي يفضل الخبرة على الشباب في “كان” كوت ديفوار

بلماضي يفضل الخبرة على الشباب في “كان” كوت ديفوار

عوّار.. ورُبّ ضارّة نافعة

عوّار.. ورُبّ ضارّة نافعة

دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري في مهمة التدارك أمام المغرب

دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري في مهمة التدارك أمام المغرب

شايبي: “بلماضي سيواجه صعوبات في اختيار قائمة الكان”

شايبي: “بلماضي سيواجه صعوبات في اختيار قائمة الكان”

بِالفيديو: ما هذا الدّواء الذي استعمله محرز قبيل انطلاق المباراة؟

بِالفيديو: ما هذا الدّواء الذي استعمله محرز قبيل انطلاق المباراة؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد