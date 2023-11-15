بِالفيديو: خسارة مُنافس “الخضر”

منتخب موريتانيا (بِاللّباس الأبيض) قبيل مواجهته للكونغو الديموقراطية.

خسر منتخب موريتانيا لِكرة القدم مساء الأربعاء، بِنتيجة هدفَين لِصفر أمام مُنافسه فريق الكونغو الديموقراطية.

ولُعبت هذه المباراة بِالكونغو الديموقراطية، لِحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026. تحت إدارة تحكيم ليبي.

وسجّل الكونغوليون هدفَيهم بِواسطة المهاجمَين: يوان ويسا في الدقيقة الـ 62 (الفيديو)، وتيو بونغوندا في الدقيقة الـ 81 (الفيديو).

وتضمّ هذه المجموعة أيضا منتخبات السنيغال والطوغو والسودان وجنوب السودان.

وتتبارى موريتانيا مع المنتخب الوطني الجزائري مساء الـ 23 من جانفي المُقبل، لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي بوركينا فاسو وأنغولا.