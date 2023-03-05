بِالفيديو: خطآن فادحان من بدران وزغبة

ارتكب اللاعبان الدوليان الجزائريان عبد القادر بدران ومصطفى زغبة خطأَين فادحَين، كلّفا فريقهما ضمك السعودي هدفَين.

وارتبك المدافع بدران وهو يُعيد الكرة إلى زميله الحارس مصطفى زغبة، قبل أن تهتزّ الشباك بِهدف من الضيف والمُنافس نادي التعاون (شريط الفيديو الأوّل المُدرج أدناه).

وتهاون بدران مُجدّدا في تشتيت خطورة كرة من نادي التعاون، واهتزّت شباك فريقه ضمك بِهدفٍ ثانٍ في الدقيقة الـ 47. ولو أن الحارس زغبة هذه المرّة يتحمّل بِدوره نصيبا من مسؤولية الهدف (شريط الفيديو الثاني والأخير المُدرج أدناه).

ولُعبت هذه المباراة لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة السعودية، الأحد. وانتهت بِخسارة فريق ضمك بِنتيجة (1-2).

وعلى غرار بدران وزغبة، شارك زمليهما في فريق ضمك المدافع فاروق شافعي أساسيا، بينما دخل المهاجم العربي هلال سوداني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 22، تعويضا لِأحد زملائه الذي تعرّض لِإصابة في ظرف مُبكّر.

وبات فريق ضمك بعد هذه الخسارة، يجمع 22 نقطة في المركز الـ 9. ويحوز نادي العدالة 16 نقطة في المركز الـ 15 وقبل الأخير.