بِالفيديو: خطأ فادح من الحارس أوكيجة

ارتكب الحارس الدولي الجزائري السّابق ألكسندر أوكيجة مساء السبت، خطأ فادحا تسبّب في تلقّي فريقه ماتز الفرنسي هدفا.

وأظهر الحارس أوكيجة نوعا من “الرّعونة”، وحاول إبعاد كرة للفريق الزائر موناكو بِعقبه، لكن المنافس استثمر في الخطأ وسجّل هدفا في الدقيقة الـ 76.

وخسر فريق ماتز أمام نادي موناكو بِنتيجة (2-5)، في مباراة لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة الفرنسية.

وفي تصريحات إعلامية له عقب نهاية المباراة، قال الحارس أوكيجة إنه يتحمّل مسؤولية الخطأ. لكنّه التزم بِتصحيح المسار لاحقا وتحسين نتائج فريقه ماتز، الذي يُصارع من أجل البقاء في حظيرة النّخبة (الفيديو/ التصريحات والخطأ).

بِدوره شارك المدافع الدولي كيفين قيطون أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 71. تاركا فريقه ماتز مُتخلّفا في النتيجة بـ (0-3).

ويجمع فريق موناكو 49 نقطة في المركز الـ 2، ويشغل نادي ماتز الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِرصيد 23 نقطة.