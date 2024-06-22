بِالفيديو: خطأ فادح وطفل يقتحم الملعب.. والبرتغال ثالث المُتأهّلين

ارتفع عدد المنتخبات التي بلغت ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 لِكرة القدم مساء السبت، إلى ثلاثة فرق آخرهم البرتغال.

وفاز منتخب البرتغال على منافسه التركي بِنتيجة (3-0)، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، لِهذه البطولة القارّية التي تحتضنها ألمانيا.

وسجّلت البرتغال أهدافها بِواسطة: برناردو سيلفا في الدقيقة الـ 21، واللاعب التركي سامت أكايدن بِخطأ فادح ضدّ مرماه في الدقيقة الـ 28 (الفيديو)، وبرونو فرنانديس في الدقيقة الـ 55.

وشهدت هذه المباراة لقطة طريفة، لمّا اقتحم طفل صغير أرضية الميدان، وأراد التقاط صورة مع نجم هجوم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو (الفيديو).

وفي مباراة أُخرى عن الفوج الخامس لُعبت بعد ظهيرة السبت، تعادل فريقا التشيك وجورجيا بِهدفٍ لِمثله.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- البرتغال 6ن

2- تركيا 3ن

3- التشيك 1ن

4- جورجيا 1ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مساء الأربعاء المقبل، تلعب البرتغال مع جورجيا، ويُواجه منتخب تركيا نظيره التشيكي.

ويتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج (6 مجموعات) لِثُمن نهائي “أورو” 2024، فضلا عن 4 منتخبات تنال أحسن رتبة ثالثة.

واستنادا إلى هذه المُعطيات، حجز منتخب البرتغال مقعدا في الدور الثاني، وقد سبقه إلى هذه المحطّة فريقا ألمانيا وإسبانيا. فيما ودّعت بولونيا عن الفوج الرابع سباق البطولة، وكانت أوّل منتخب يُقصى قبل الآوان.