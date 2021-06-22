بِالفيديو: درفلو يبدأ تحضيراته للموسم الهولندي الجديد

بدأ اللاعب الدولي الجزائري أسامة درفلو مهاجم فريق فيتاس أرنهايم الهولندي، مُبكّرا التحضيرات للموسم الجديد.

وأجرى درفلو مع زملائه في فريق فيتاس أرنهايم، الثلاثاء، أوّل حصّة تدريبية استعدادا للموسم المقبل.

وكانت البطولة الهولندية للموسم المُنقضي قد انتهت في الـ 16 من ماي الماضي.

ويستهلّ فيتاس أرنهايم مشواره في البطولة الهولندية للموسم الجديد، بِمواجهة المضيف نادي زفوله في الـ 15 من أوت المقبل.

ويرتبط أسامة درفلو (27 سنة) مع نادي فيتاس أرنهايم الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.