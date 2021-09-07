بِالفيديو: دنيا الطّرائف.. ماذا حدث في مباراة أوغندا ومالي؟
حدثت لقطة طريفة ونادرة، خلال مباراة جمعت منتخب أوغندا بِضيفه المالي بعد ظهيرة الإثنين.
وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل السلبي، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم.
وقام أحد المتفرّجين الأوغنديين في المدرجات، ووقف خلف كاميرا التلفزيون، مانعا المُصوّر التلفزيوني من نقل المباراة على المباشر (شريط الفيديو في الرّابط الإلكتروني أدناه)!
واحتجّ هذا المُتفرّج على عدم نقل المباراة على المباشر، ودون تشفير، حتى يتمكّن مواطنوه من مشاهدة منتخب بلادهم في منافسة تصفوية مونديالية. كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الثلاثاء. التي أضافت أن احتجاج هذا المُتفرّج لم يدم طويلا، فاسحا المجال للتصوير التلفزيوني.
So in the WC qualifier group E match ,Uganda vs Mali, a spectator blocked the live transmission of the fixture as a protest of the lack of live feed on UBC which many Ugandans expected to watch from. pic.twitter.com/6eCQxEAVL0
— financeprivilege (@financeprivile1) September 7, 2021
During a live broadcast of Uganda vs Mali today, a man attending the game decided to stand directly in front of the camera 🤣😭 pic.twitter.com/s1cfC8SJ4d
— ODDSbible (@ODDSbible) September 6, 2021