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رياضة

بِالفيديو: دنيا الطّرائف.. ماذا حدث في مباراة أوغندا ومالي؟

علي بهلولي
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بِالفيديو: دنيا الطّرائف.. ماذا حدث في مباراة أوغندا ومالي؟
لقطة من مباراة أوغندا (بِاللّباس الأحمر) ومالي (صورة اتحاد الكرة الأوغندي)

حدثت لقطة طريفة ونادرة، خلال مباراة جمعت منتخب أوغندا بِضيفه المالي بعد ظهيرة الإثنين.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل السلبي، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم.

وقام أحد المتفرّجين الأوغنديين في المدرجات، ووقف خلف كاميرا التلفزيون، مانعا المُصوّر التلفزيوني من نقل المباراة على المباشر (شريط الفيديو في الرّابط الإلكتروني أدناه)!

واحتجّ هذا المُتفرّج على عدم نقل المباراة على المباشر، ودون تشفير، حتى يتمكّن مواطنوه من مشاهدة منتخب بلادهم في منافسة تصفوية مونديالية. كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الثلاثاء. التي أضافت أن احتجاج هذا المُتفرّج لم يدم طويلا، فاسحا المجال للتصوير التلفزيوني.

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