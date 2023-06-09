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رياضة

بِالفيديو: دولي برازيلي يرتدي لباس “الخضر”!

علي بهلولي
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بِالفيديو: دولي برازيلي يرتدي لباس “الخضر”!
لوكاس باكيتا بِزيَّي منتخبَي البرازيل والجزائر.

ارتدى اللاعب الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا اللّباس الرّياضي للمنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم.

حدث ذلك خلال احتفالات البرازيلي لوكاس باكيتا مع زملائه في نادي وست هام الإنجليزي، بِإحراز كأس دوري المُؤتمر الأوروبي. كما تُظهره صور شريط الفيديو (اضغط هنا).

ويكون زميله المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة – دون أدنى شكّ – وراء هذه الفكرة!

وسبق لِصانع الألعاب لوكاس باكيتا (25 سنة) المشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم بِقطر في نوفمبر الماضي، وسجّل هدفا ( الفيديو: اضغط هنا). أمّا نادي وست هام الإنجليزي، فقد انضمّ إليه في صيف 2022، قادما إليه من فريق أولمبيك ليون الفرنسي لِمدّة 5 مواسم.

وقبل بن رحمة، زامل باكيتا لاعبَين دوليَين جزائريَين آخرَين، مُمثّلَين في: مُتوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر في نادي ميلان آسي الإيطالي موسم 2019-2020، و”القنّاص” إسلام سليماني في نادي ليون عام 2021.

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