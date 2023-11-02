بِالفيديو: ديلور يزأر ويُوقّع ثلاثية

أبدع اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور مساء الخميس، وأهدى فريقه أم صلال القطري نقاط الفوز.

وتغلّب نادي أم صلال بِنتيجة (1-3) على المُضيّف فريق معيذر، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الثامنة من عمر البطولة القطرية.

وأمضى القائد والمهاجم ديلور أهداف فريقه أم صلال، في الدقائق الـ 57 والـ 75 (ركلة جزاء) والـ 80 (الفيديو).

ورفع ديلور غلّته إلى 5 أهداف في بطولة قطر، نسخة 2023-2024. فضلا عن حيازته رصيد 4 تمريرات حاسمة.

ويشغل نادي أم صلال الرّتبة الـ 6 بِرصيد 11 نقطة، ويتموقع نادي معيذر في المركز الـ 10 بِمجموع 4 نقاط.