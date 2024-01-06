بِالفيديو: ديلور يسقط أرضا مغشيا عليه ويُرعب الحضور

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور مساء السبت، لِحادثة خطيرة في مباراة لِفريقه أم صلال القطري.

وبِالضّبط، حدث ذلك خلال مباراة لِمنافسة كأس “أوريدو” القطرية، جمعت بين فريق أم صلال ومنافسه نادي العربي.

وسقط المهاجم ديلور أرضا مغشيا عليه، بِطريقة أرعبت زملاءه وحتّى منافسيه فوق أرضية الميدان، قبل أن يُهرول الجهاز الطبي إلى إسعافه ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى للعلاج (الفيديو).

واسْتُبدل أندي ديلور في الدقيقة الـ 25، تاركا فريقه أم صلال مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

لكن أندي ديلور عاد بعد لحظات من غيابه، وطمأن زملاءه والحضور بِزوال “المكروه” (الفيديو).

وقبل الحادثة، سجّل ديلور الهدف الأوّل لِفريقه أم صلال في الدقيقة السّادسة (الفيديو).

ولحدّ كتابة هذه الأسطر، لا تزال أطوار المباراة جارية، وتُشير النتيجة إلى تعادل الفريقَين (4-4).