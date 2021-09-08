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رياضة

بِالفيديو: ديلور يعود بِسرعة ويلتحق بِناديه الجديد

علي بهلولي
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بِالفيديو: ديلور يعود بِسرعة ويلتحق بِناديه الجديد

التحق اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور صباح الأربعاء، بِناديه الجديد نيس الفرنسي.

وكان ديلور قد سافر مع المنتخب الوطني الجزائري إلى مدينة مراكش المغربية، لِمواجهة المضيف البوركينابي مساء الثلاثاء. في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وفور وصوله إلى مقرّ فريق الأحمر والأسود، شرع ديلور في إجراء التدريبات مع زملائه الجدد. كما جاء في بيان نشرته إدارة نادي نيس الفرنسي.

وكان المهاجم أندي ديلور (29 سنة) قد التحق في الأيّام القليلة الماضية بِنادي نيس، قادما من فريق مونبلييه الفرنسي، لِمدّة ثلاثة مواسم.

وهكذا سيُزامل ديلور مواطنَيه: المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي.

وتنتظر أندي ديلور أوّل مباراة مع فريقه الجديد نيس، تُجرى ضد المضيف نادي نانت عصر الأحد المقبل، بِرسم الجولة الخامسة من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجاري. ولكن حضوره هذه المواجهة أو المشاركة فيها، يبقى قراره الأخير بِيد المدرب كريستوف غالتيي.

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