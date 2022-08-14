بِالفيديو: ديلور يفتتح عدّاد التهديف

افتتح اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور مساء الأحد، عدّاد التهديف مع فريقه نيس في البطولة الفرنسية للموسم الجديد.

وتعادل فريق نيس بِهدف لِمثله مع الضيف نادي ستراسبورغ، ضمن إطار الجولة الثانية من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل المهاجم ديلور هدف فريقه نيس، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 35. وأمضى فريق ستراسبورغ هدف التعادل في الدقيقة الـ 55.

ودخل المهاجم الدولي الجزائري بلال براهيمي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 68، ثم بعد 8 دقائق من ذلك، لحق به زميله المدافع يوسف عطال. بينما غاب زميلهما متوسط الميدان هشام بوداوي بِداعي الإصابة.

وضمّت دكّة بدلاء فريق نيس حارسا جزائريا مُغتربا، والأمر يتعلّق بِتيدي بولهندي. بينما حمى العرين الدانماركي بيتر شمايكل في أوّل مباراة له مع نادي الأحمر والأسود، وهو زميل سابق لِرياض محرز في فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وبات فريق نيس بعد هذا التعادل، يجمع نقطتَين في المركز الـ 11. ويشغل نادي ستراسبورغ الرّتبة الـ 14 بِرصيد نقطة واحدة.