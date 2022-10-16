بِالفيديو: ديلور يُسجّل ويخرج مُصابا

منح اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور فريقه نيس الفرنسي بعد ظهيرة الأحد، نقطة ثمينة.

وتعادل فريق نيس بِهدف لِمثله مع المضيف نادي أوكسير، في مباراة لِحساب الجولة الـ 11 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل المهاجم ديلور هدف فريق نيس في الدقيقة الـ 20، لِيرفع غلّته إلى 5 أهداف في البطولة الفرنسية للموسم الحالي. فضلا عن حيازته 3 أهداف أخرى في دوري المؤتمر الأوروبي وكأس فرنسا (8 في المجموع).

لكن ديلور اضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 40، بعد أن شعر بِآلام على مستوى الرّكبة اليمنى.

ولم تُقدّم إدارة نادي نيس تفاصيل عن الإصابة، ومدى خطورتها من عدمها.

وتابع المهاجم الدولي الجزائري بلال براهيمي اللقاء من دكّة بدلاء فريقه نيس، مثلما هو الشأن لِمواطنه المغترب الحارس تيدي بولهندي. بينما غاب المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي بِداعي الإصابة.

وفضّل التقني لوسيان فافر مدرب فريق نيس ترك عطال يتعافى جيّدا من إصابة في العضلات المُقرّبة. بينما لم يجلب بوداوي لِشعوره بِآلام في المنطقة نفسها.

التوقيع السابع

ساهم اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور بعد ظهيرة الأحد، في فوز فريقه نيس الفرنسي.

وانتصر نادي نيس بِنتيجة (3-2) على الضيف فريق تروا، لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل أندي ديلور الهدف الثاني لِفريقه نيس، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 37.

ورفع المهاجم ديلور غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ نادي نيس، في البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 7 أهداف، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2022-2023.

وبات أندي ديلور وقد نجح لِرابع مرّة في تحويل ركلة جزاء إلى هدف، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وعرفت المباراة إصابة يوسف عطال مدافع فريق نيس وخروجه في الدقيقة الـ 42، بينما تابع متوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم بلال براهيمي اللّقاء من دكّة البدلاء.

إصابة ديلور وعودة بوداوي

عاد اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي إلى أجواء المنافسات، فيما سيغيب زميله أندي ديلور.

وأعلن التقني لوسيان فافر مدرب فريق نيس الفرنسي، الأربعاء، عن قائمة لاعبيه الذين سيخوضون مواجهة المضيف سلوفاكو التشيكي، وقد ضمّت متوسط الميدان بوداوي، نظير غياب المهاجم أندي ديلور.

وتُجرى المباراة مساء هذا الخميس، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان بوداوي غائبا عن الميادين منذ تعرّضه لِإصابة في تربّص المنتخب الوطني الجزائري منتصف سبتمبر الماضي، استعدادا للمقابلتَين الودّيتَين أمام غينيا كوناكري ونيجيريا.

وعن لاعب الخط الأمامي ديلور، قالت إدارة نادي نيس إن مهاجمها يشكو إصابة على مستوى الساق، دون أن تُوضّح مدّة الغياب. عِلما أن ديلور شارك سهرة السبت الماضي في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة فريق الأحمر والأسود والمضيف نادي باريس سان جيرمان، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية.

وضمّت قائمة فريق نيس أيضا المدافع يوسف عطال والمهاجم بلال براهيمي، وحارس المرمى الجزائري المغترب تيدي بولهندي.