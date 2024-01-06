بِالفيديو: ديلور يُطمئن

لا خوف على ديلور.

طمأن اللاعب الدولي أندي ديلور الجمهور الجزائري، بِخصوص الحادثة الخطيرة التي تعرّض لها.

وكان مهاجم نادي أم صلال القطري قد سقط أرضا مغشيا عليه، بِطريقة أرعبت زملاءه وحتّى منافسيه فوق أرضية الميدان، قبل أن يُهرول الجهاز الطبي لِإسعافه ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى للعلاج (الفيديو).

حدث ذلك مساء السبت، خلال مباراة فريق أم صلال ونادي العربي، بِرسم نهائي منافسة كأس “أوريدو” القطرية.

واسْتُبدل أندي ديلور في الدقيقة الـ 25، تاركا فريقه أم صلال مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وقبل الحادثة، سجّل ديلور الهدف الأوّل لِفريقه أم صلال في الدقيقة السّادسة (الفيديو).

لكن أندي ديلور عاد بعد لحظات من غيابه، وطمأن زملاءه والحضور بِزوال “المكروه”، واستعادته للوعي والتحسّن التّام لِوضعيته الصّحية (الفيديو الأوّل) و(الفيديو الأخير).

وفاز فريق أم صلال على نادي العربي بِواقع ركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء اللقاء النّهائي في وقته الأصلي (لا وجود للوقت الإضافي) بِنتيجة التعادل (4-4).

وتسلّم ديلور مع مواطنه اللاعب الدولي الجزائري الآخر فيكتور لكحل، رفقة زملائهما في فريق أم صلال، كأس منافسة “أوريدو” القطرية (ديلور يحمل الكأس/ الصّورة المُدرجة أدناه).

وكان متوسّط الميدان فيكتور لكحل (رقم “6”) أوّل لاعب نفّذ ركلة جزاء، ونجح في التسجيل لِمصلحة فريقه أم صلال (الفيديو).