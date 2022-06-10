-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
إيداع نائب بالبرلمان الحبس في قضية تسريب مواضيع الامتحانات
رياضة

بِالفيديو: ذهبية أخرى للجزائر في بطولة إفريقيا لِألعاب القوى

علي بهلولي
  • 127
  • 0
بِالفيديو: ذهبية أخرى للجزائر في بطولة إفريقيا لِألعاب القوى

ارتفع رصيد الجزائر، الجمعة، إلى ميداليتَين ذهبيتَين. في بطولة إفريقيا لِألعاب القوى نسخة جزر موريس 2022.

وأحرز العدّاء الجزائري سليمان مولى ميدالية المعدن النّفيس، بعد تصدّره لائحة ترتيب نهائي سباق الـ 800م، بِتوقيت قدره 1د و45ثا و59ج.

وحلّ مواطنه رمزي عبدنوز في المركز الثامن والأخير، بِتوقيت قدره 1د و47ثا و33ج.

وبات سليمان مولى (23 سنة) – ابن بلدية ذراع بن خدة (ولاية تيزي وزو) – ثاني عدّاء يمنح الجزائر ميدالية ذهبية، في بطولة إفريقيا لِألعاب القوى 2022. بعد زميله أمين بوعناني في سباق الـ 110م جواجز.

مقالات ذات صلة
الحارس الجزائري ماندريا سينتقل إلى هذا النادي

الحارس الجزائري ماندريا سينتقل إلى هذا النادي

جائزة لـ “ديلور”

جائزة لـ “ديلور”

“الخضر” حققوا فوزا ثمينا.. واللاعبون الجدد أبهروا

“الخضر” حققوا فوزا ثمينا.. واللاعبون الجدد أبهروا

أهمّ ما صرّح به مدرب تنزانيا عشية مواجهة الجزائر

أهمّ ما صرّح به مدرب تنزانيا عشية مواجهة الجزائر

عمورة وبن عياد في أمر غير مسبوق

عمورة وبن عياد في أمر غير مسبوق

بوقرة: “واجهت صعوبات لضبط قائمتي بسبب البطولة.. وأريد لعب مباريات “الشان” في وهران”

بوقرة: “واجهت صعوبات لضبط قائمتي بسبب البطولة.. وأريد لعب مباريات “الشان” في وهران”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد