بِالفيديو: ذهبية أخرى للجزائر في بطولة إفريقيا لِألعاب القوى

ارتفع رصيد الجزائر، الجمعة، إلى ميداليتَين ذهبيتَين. في بطولة إفريقيا لِألعاب القوى نسخة جزر موريس 2022.

وأحرز العدّاء الجزائري سليمان مولى ميدالية المعدن النّفيس، بعد تصدّره لائحة ترتيب نهائي سباق الـ 800م، بِتوقيت قدره 1د و45ثا و59ج.

وحلّ مواطنه رمزي عبدنوز في المركز الثامن والأخير، بِتوقيت قدره 1د و47ثا و33ج.

وبات سليمان مولى (23 سنة) – ابن بلدية ذراع بن خدة (ولاية تيزي وزو) – ثاني عدّاء يمنح الجزائر ميدالية ذهبية، في بطولة إفريقيا لِألعاب القوى 2022. بعد زميله أمين بوعناني في سباق الـ 110م جواجز.