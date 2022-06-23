بِالفيديو: رئيس “الفيفا” يعرض كرة مونديال 2022

عرض رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، الخميس، الكرة الرسمية لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

حدث ذلك خلال حضور الرّجل الأوّل في “الفيفا” لِمنتدى رجال الأعمال، بِمدينة كيغالي عاصمة رواندا. وكان مرفوقا بِرئيس “الكاف” باتريس موتسيبي.

وأظهر جياني أنفونتينو كرة مونديال 2022 لِجمهور المنتدى، ثم ركلها وهو يُقول مازحا: “سيكون محظوظا مَن يلتقطها”!

وأطلق القطريون منظّمو كأس العالم 2022 اسم “الرّحلة” على كرة هذه المنافسة، والتي صنعتها الشركة الألمانية “أديداس”، وهي مؤسّسة متعاقدة مع “الفيفا”.