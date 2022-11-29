بِالفيديو: رئيس دولة إفريقية وزوجته يفتخران بِابنهما على تأهّله مع أمريكا

هنّأ رئيس دولة ليبيريا جورج ويه وزوجته كلار سهرة الثلاثاء ابنهما تيموتي ويه، بعد مساهمته في تأهّل منتخب أمريكا لِثمن نهائي منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

ومعلوم أن رئيس ليبيريا وزوجته أنجبا عام 2000 ابنا، فضّل فيما بعد أن يرتدي زيّ منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، البلد حيث أبصر النّور.

وفي شريط فيديو لِاتحاد الولايات المتّحدة الأمريكية لِكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ظهر رئيس ليبيريا جورج ويه وزوجته كلار يُعانقان نجلهما تيموتي، ويفتخران به، كونه ساهم بِقسط وافر في بلوغ منتخب أمريكا الدور الثاني من المونديال.

وفاز منتخب أمريكا بِهدف لِصفر على إيران، فتموقع في المركز الثاني، وحجز لِنفسه مقعدا في ثمن نهائي المونديال، وسيُواجه الفريق الهولندي مساء السبت المقبل.

وشارك المهاجم تيموتي ويه أساسيا في كلّ المقابلات الثلاث لِمنتخب أمريكا بِرسم دور المجموعات لِمنافسة المونديال، وسجّل هدفا أمام بلاد الغال.