بِالفيديو: رائد ترتيب “البريمرليغ” يُريد استعادة بن ناصر

يرغب التقني الإسباني مايكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، في استعادة اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وكان متوسط الميدان بن ناصر (25 سنة) قد ارتدى زيّ فريق أرسنال للأواسط، في فترة ما بين 2015 و2017.

وينظر المدرب أرتيتا إلى بن ناصر لاعب الميلان على أنه نضج كثيرا، وصار يحوز مستوى فنيا عالميا، وبِالتالي فإنه يستحقّ العودة إلى فريق أرسنال. يقول موقع “فوتبال لندن” الإنجليزي في تقرير له نشره بِهذا الصّدد الأربعاء.

وكان المدرب أرتيتا قد تحدّث مع بن ناصر على هامش المباراة الودّية بين أرسنال وفريق ميلان آسي الإيطالي، بِمدينة دبي الإماراتية مساء الثلاثاء (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

ويلقى نادي أرسنال – رائد ترتيب “البريمرليغ” – منافسة شرسة في سبيله لِانتداب إسماعيل بن ناصر، خلفها التقني الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يرغب بِدوره في الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري، استنادا إلى المصدر ذاته. عِلما أن القيمة المالية لِبن ناصر لا تقلّ عن 40 مليون أورو.