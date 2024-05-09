بِالفيديو: رابع هدف لـ “بن دبكة”

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري السّابق سفيان بن دبكة فريقه الفتح السعودي مساء الخميس، من مصيدة الخسارة.

وتعادل فريق الفتح بِنتيجة (2-2) خارج القواعد أمام نادي الفيحاء، في مباراة لِحساب الجولة الـ 31 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل متوسّط الميدان بن دبكة الهدف الأخير في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 76 (الفيديو).

ورفع سفيان بن دبكة غلّته إلى 4 أهداف، فضلا عن حيازته مثل هذا الرّقم في عدد التمريرات الحاسمة.

وبات فريقا الفتح والفيحاء يجمعان 42 نقطة في المركز الـ 6، لكن نادي بن دبكة يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+4/ -7).