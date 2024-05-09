-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: رابع هدف لـ “بن دبكة”

علي بهلولي
  • 71
  • 0
بِالفيديو: رابع هدف لـ “بن دبكة”
الأرشيف

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري السّابق سفيان بن دبكة فريقه الفتح السعودي مساء الخميس، من مصيدة الخسارة.

وتعادل فريق الفتح بِنتيجة (2-2) خارج القواعد أمام نادي الفيحاء، في مباراة لِحساب الجولة الـ 31 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل متوسّط الميدان بن دبكة الهدف الأخير في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 76 (الفيديو).

ورفع سفيان بن دبكة غلّته إلى 4 أهداف، فضلا عن حيازته مثل هذا الرّقم في عدد التمريرات الحاسمة.

وبات فريقا الفتح والفيحاء يجمعان 42 نقطة في المركز الـ 6، لكن نادي بن دبكة يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+4/ -7).

مقالات ذات صلة
استشهاد الحارس الفلسطيني “محمود الجزار”

استشهاد الحارس الفلسطيني “محمود الجزار”

تاريخ المواجهات بين الريال والبايرن قبل إياب نصف نهائي دوري الأبطال

تاريخ المواجهات بين الريال والبايرن قبل إياب نصف نهائي دوري الأبطال

رئيس باريس سان جيرمان يعلّق على الإقصاء من دوري أبطال أوروبا

رئيس باريس سان جيرمان يعلّق على الإقصاء من دوري أبطال أوروبا

أوليس يقهر مانشستر يونايتد

أوليس يقهر مانشستر يونايتد

مشروع النجمة الثانية انطلق و”الثنائية “بداية عهد جديد

مشروع النجمة الثانية انطلق و”الثنائية “بداية عهد جديد

إلغاء التدريبات.. والشرطة تتدخل لحماية اللاعبين

إلغاء التدريبات.. والشرطة تتدخل لحماية اللاعبين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد